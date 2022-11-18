نفى برونو فيرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال وجود أي خلافات بينه وبين زميله في الفريق كريستيانو رونالدو، معلقاً على الفيديو المنتشر بشأن السلام بينهما.

وقال برونو فيرنانديز: “كريستيانو قدم أداءً جيدًا للغاية للعب في خمسة نهائيات لكأس العالم، ستكون هذه المرة الخامسة له. الجميع مستعد لذلك والجميع يريد الأفضل للفريق، وليس لدي أي مشكلة معه”.

وعلق عن الفيديو المنتشر للمصافحة بينهما قائلاً : “كنت أشاهد إحدى القنوات التي قالت إن العلاقة باردة وسيئة، قاموا باستراحة تجارية، أرسل لهم المنتخب الوطني لقطات مصحوبة بصوت، وكشف الصوت أنه كان يمزح معي، إذا شرحوا ما هو صحيح حقًا في هذا الفيديو، فسيعرف الناس الحقيقة