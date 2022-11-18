قامت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض، بتكثيف حملاتها الأمنية على الطرق السريعة؛ لرصد المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة.

وبيّن مقطع فيديو شاركه حساب “سناب الداخلية” دوريات المرور خلال رصدها عدداً من مخالفات السير بدون لوحات، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم ترك مسافة كافية، والتظليل بدرجة تحجب الرؤية، والتعديل على جسم المركبة بدون موافقة الجهات المختصة.

وضبطت دوريات المرور قائد مركبة لم يلتزم بحدود المسارات المحددة على الطريق، وبتفتيشه وُجد بحوزته 173 قرص أمفيتامين مخدر ومبلغ مالي.

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.