تعد نهائيات كأس العالم فرصة أمام الأندية الأوروبية الكبرى لمراقبة لاعبين تضعهم ضمن الأهداف في سوق الانتقالات، بالإضافة إلى أنها فرصة أمام اللاعبين للظهور بشكل جيد والبحث عن أندية كبرى وتطوير مستواهم.

ويُشار إلى أن النهائيات لن تخرج في قطر عن القاعدة، حيث ترسل أغلب الأندية الأوروبية الكبرى والأندية العالمية كشافيها وأطرها التقنية لمراقبة اللاعبين وتحرير تقارير عنهم للجان التقنية والمدربين في أفق الاختيار للتعاقد معهم.

وأفادت صحيفة “سبورت” الكتالونية، بأن برشلونة سيراقب خلال نهائيات كأس العالم في قطر 11 لاعبًا، بعضهم ارتبط بهم في المدة الأخيرة، وآخرون يتم الحديث عنهم لأول مرة.

وتتضمن قائمة اللاعبين الذين يراقبهم برشلونة 3 لاعبين من منتخب البرتغال، وهم: الظهير الأيمن ديوغو دالوت لاعب مانشستر يونايتد، روبين نيفيز متوسط ميدان وولفرهامبتون، وبرناردو سيلفا مهاجم مانشستر سيتي.

ويراقب برشلونة أيضًا من منتخب الأرجنتين المدافع خوان فويت لاعب فياريال، وإنزو فيرنانديز لاعب وسط بنفيكا، ومن فرنسا المدافع بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ، ومن بلجيكا يوري تيليمانس لاعب وسط ليستر سيتي.

بينما من هولندا الظهير الأيمن جيريمي فريمبونغ لاعب باير ليفركوزن، ومن كرواتيا المدافع جوسكو جفارديول لاعب لايبزيغ، ومن ألمانيا إلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي.

يُذكر أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، أكد أنه سيتفاوض مع رابطة الدوري الإسباني لمنح الفريق فرصة التعاقد مع لاعبين جدد في الشتاء.