تتوفر سيارات جيلي 2023 في المملكة بفئات وأسعار مختلفة من خلال وكيلها الحصري شركة الوعلان للسيارات، وإليكم أفضل سيارات جيلي 2023 مع استعراض أهم النصائح التي قد تساعدك في اختيار السيارة المناسبة لك.

1-يجب منذ البداية وضع ميزانية خاصة للسيارة التي ترغب فيها، مع الأخذ في الاعتبار ألا تؤثر عليك مستقبلاً؛ لأنك ستكون في حاجة إلى دفع تكاليف أخرى للترخيص أو الإصلاحات.

2-بعد ذلك سيكون عليك التفكير في احتياجك الشخصي من السيارة، هل تحتاج إلى سيارة بأداء مُرضي أم أداء قوي، وذلك وفقاً للمهام التي تحتاج السيارة لتنفيذها.

3-لا تقع في فخ شراء سيارة ذات تصميم فاخر مع إهمال التجهيزات التي ترغب فيها بالأساس.

إذا كانت لديك عائلة احرص على شراء سيارة رحبة من الداخل.

4-أم إذا كنت من محبي المغامرات يمكنك شراء سيارة SUV ذات أداء قوي.

تذكر ألا تتجاوز الميزانية تحت أي ظرف من الظروف.

1-جيلي امجراند 2023 في السعودية

تعتبر سيارة جيلي امجراند 2023 من الوافدين الجدد إلى السوق السعودي، والتي تم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة الماضية لتنضم سريعاً إلى قائمة أفضل سيارة جيلي 2022

وحصلت سيارة امجراند على واجهة أمامية جديدة كلياًَ عن الجيل السابق، فجاءت بشبك أمامي من الكروم بتصميم رأسي، وباللون الأسود، وتوسطه شعار العلامة الصينية.

وجاءت المصابيح الأمامية لسيارة امجراند تعمل بالكامل بتقنية الـLED، وتميزت بتصميمها الأقرب للعيون البشرية، كما حصلت على فتحات تهوية في الصدام الأمامي، بالإضافة إلى كشافات الضباب

فضلاً عن ذلك، حصلت على مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً ومزودة بإشارات مدمجة من الـLED للانعطاف.

كما أضافت إليها الخطوط البارزة على الجانبين وغطاء المحرك لمسة انسيابية للسيارة، حيث بدأت من الرفارف الأمامية وصولاً للمصابيح الخلفية.

وجاءت كذلك المصابيح الخلفية تعمل بالكامل بتقنية الـLED، والتي جاءت متصلة ببعضها البعض من خلال خط كامل من الـLED مع وجود عواكس على الصدام الخلفي.

٢-مقصورة جيلي إمجراند 2023 في المملكة

تتسع السيارة لـ 5 أشخاص، من خلال مقاعد مصنوعة من إسفنج «رغوة الذاكرة» مغطاة بـ الجلد المدبوغ الفاخر الخفيف.

وجاءت عجلة القيادة بتصميم رياضي من الجلد متعدد الوظائف، فتم تغطيتها بـ مادة جلدية باردة للتأكد من أنها لا تحتفظ بالحرارة حتى لو تركت السيارة مكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة

كما زُودت السيارة بشاشة عدادات بقياس 12.3 بوصة ملونة، مع شاشة ترفيهية بقياس 8 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع بلوتوث.

الأمان في سيارة امجراند 2023 في السعودية

كما تتوفر إمجراند 2023 في المملكة بمواصفات أمان متنوعة أنظمة لمساعدة السائق كالآتي:

-وسائد هوائية أمامية/ وسائد هوائية جانبية/ وسائد – هوائية ستائرية

-نظام الثبات الإلكتروني

-توزيع إلكتروني لقوة الفرملة

-فرامل مانعة للانغلاق

-نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

-حساسات خلفية

-كاميرا خلفية

-مثبت سرعة

سيارة جيلي بينراي 2022 في السعودية

وتنضم بينراي 2022 إلى قائمة أفضل سيارة جيلي 2022 في فئة السيدان مدمجة الحجم، والتي بدأت العلامة الصينية في تصنيعها منذ أغسطس 2018.

وفيما يخص تصميم سيارة بينراي 2022 فقد حصلت على لمسات دعمت مظهرها الشبابي والعصري بشكل أكبر، كما حصلت على لمسات رياضية، فجاءت بشبك أمامي كبير محاط بالكروم، فيما عززت خطوطها البارزة الحادة المظهر الرياضي.

ومن الجانب، تتميز بوجود خط انسيابي من بداية الرفارف الأمامية إلى المصابيح الخلفية، كذلك حصلت على مصابيح أمامية وخلفية LED بالكامل، كما أنها تتوفر بخط من الكروم في الصندوق الخلفي للسيارة، لإعطاء لمسة فاخرة على المظهر الخارجي للسيارة، من الأمام تتوفر السيارة بشبك من الكروم يتوسطه علامة جيلي، مع وجود مصابيح أمامية تعمل بالكامل بتقنية الـLED.

كما جاءت مزودة بمرايات كهربائية بالكامل، ومن الخلف، تتوفر بمصابيح تعمل بتقنية الـLED، مع وجود خط من الكروم يصل المصابيح الخلفية ببعضهما البعض، كما أن السيارة بها مخرجين لعادم السيارة في إطار من الكروم.

سيارة جيلي كولراي 2023 في السعودية

هي واحدة من أفضل سيارات العلامة الصينية التي تتمتع بتصميم رياضي مميز، وداخلية ذكية، وأداء مثالي.

وحصلت السيارة على شبك أمامي مميز من الكروم، بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية الـ LED.

وتستمد السيارة الصينية قوتها من محرك مكون من 3 أسطوانات، والذي يولد قوة 175 حصانًا، والذي يأتي مرتبطاً بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات، كما زودت بمجموعة مميزة من أنظمة الأمان منها: وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني، حساسات أمامية وخلفية، كاميرات محيطية 360 درجة، كما يوجد من الداخل إضاءة محيطية.

سيارة جيلي أوكافانجو 2023 في السعودية

تتميز هذه السيارة بلمسات أنيقة مستوحاة من سيارات فولفو، وذلك على خلفية استحواذ علامة جيلي على فولفو بالكامل.

وتتميز السيارة الصينية بهيكلها الخارجي الضخم، وحصولها على شبك أمامي بلمسات عصرية، فضلاً عن تزويدها بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية الـLED.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم السيارة أداء مميز بفضل دعمها بمحرك مكون من 3 أسطوانات، ويولد قوة 174 حصانًا، والذي جاء مزودًا بناقل حركة كهربائي بتصميم عصري بتوقيع فولفو 7 سرعات.

وحصلت السيارة على مجموعة مميزة من أنظمة السلامة والأمان، أبرزها: وسائد هوائية لحماية الركاب الـ7 في السيارة، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وكاميرا محيطية 360 درجة.

سيارة جيلي أزكارا 2023 في السعودية

ونتميز أزكارا 2023 بحصولها على تصميم خارجي أنيق يمزج بين اللمسات الفاخرة والرياضية، بفضل الخطوط البارزة والحادة على الجوانب وأعلى الغطاء، فضلاً عن حصولها على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية الـLED.

وفي الداخل، زود الصانع الصيني سيارته بمنقي الهواء CN95 والذي يُنقي الهواء في السيارة من الشوائب، بالإضافة إلى ذلك يساعد على التخلص من البكتيريا.

كما يعمل هذا المنقي على امتصاص دخان السجائر والروائح المختلفة، فضلاً عن تزويدها بفتحة سقف بانورامية.

فضلاً عن ما سبق، حرصت جيلي على دعم السيارة بمجموعة من أنظمة السلامة والأمان أبرزها :نظام الثبات الإلكتروني، وفرامل مانعة للانغلاق.

فيما تستمد السيارة الصينية العائلية قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات،والذي يعمل على توليد قوة 187 حصانًا، كذلك يأتي المحرك مرتبطاً بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.

سيارة جيلي توجيلا 2023 في السعودية

تقدم سيارة توجيلا 2023 أداءً مميزاً ؛ حيث تستمد قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات، لتوليد قوة 238 حصانًا، مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

وفيما يخص أنظمة الأمان، زود الصانع الصيني سيارته بمجموعة مميزة من أنظمة السلامة منها : الثبات الإلكتروني، وكاميرا 360 درجة، نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام تحذير مغادرة المسار.

وفيما يخص الترفيه، فتأتي السيارة مزودة بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع وجود شاحن لاسلكي في السيارة.

جيلي مونجارو 2023

حصلت السيارة الصينية على لمسات تجمع بين الأناقة والجرأة، فجاءت بشبك أمام رأسي الفتحات مطلي بالكروم، والذي احتل مساحة كبيرة من الواجهة الأمامية.

وفيما يخص الأداء، جاءت تستمد السيارة قوتها من محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر، والذي ينتج قوة 235 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، مع خزان وقود بسعة 62 لتر..

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية آيسن 8 سرعات موجه إلى نظام دفع رباعي الذكي Brogwarner.