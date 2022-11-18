تصبح الإنفلونزا أكثر انتشارا في أشهر الشتاء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأشخاص يقضون وقتا أطول في الداخل، الأمر الذي يسمح للفيروس بالانتشار، وأيضا إلى حقيقة أن الهواء البارد يمكن أن يضعف المقاومة.

ويُشار إلى أن أفضل حماية ضد الإنفلونزا هي التطعيم، ولكن هناك 5 عادات بسيطة في نمط الحياة يمكنك اتباعها؛ لتقليل خطر الإصابة بالأنفلونزا هذا الشتاء.

وأفاد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها الخطيرة المحتملة هي تلقي التطعيم كل عام.

وعلى الرغم من ذلك فإن العادات الصحية الجيدة، مثل : تجنب المرضى وتغطية السعال وغسل اليدين كثيرًا يمكن أن تساعد في وقف انتشار الجراثيم والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى العقاقير المضادة للفيروسات التي يمكن استخدامها لعلاج الإنفلونزا والوقاية منها.

يُذكر أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تحدثت عن التغييرات البسيطة التي يمكن إجراؤها لتقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا، بغض النظر عما إذا كنت تلقيت التطعيم أم لا من خلال:

– تجنب الاتصال الوثيق

– تغطية فمك وأنفك