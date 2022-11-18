مقطع موثق لصلاح يعانق راموس بحضور السلطان في دبي يثير ضجة واسعة

أثار مشهد جمع النجم المصري محمد صلاح وهو يصافح سيرخيو راموس، لاعب نادي باريس سان جيرمان، وهما يتعانقان بحرارة، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ليصبح ما حدث في ربيع عام 2018 جزءًا من الماضي.

وأظهر مقطع فيديو التقط خلال حفل جوائز غلوب سوكر، في إمارة دبي، لحظة عناق جناح ليفربول، بمدافع باريس سان جيرمان المخضرم.

وانتشر الفيديو الذي يظهر صلاح وهو يقوم بمصافحة السلطان المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم منتخب السويد وميلان الإيطالي، وراموس وسط عناق حار، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل .

ويُذكر أن راموس قد تسبب بإصابة صلاح في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018، والتي أقيمت في مجمع أولمبيسكي الرياضي، بالعاصمة الأوكرانية كييف، وكان راموس وقتها لاعبًا بصفوف ريال مدريد، وتدخل بقوة على صلاح وأسقطه أرضًا من كتفه، بعدها لم يكمل نجم ليفربول المباراة، وخرج في الدقيقة العشرين مصابا متألما وهو يذرف الدموع حسرة على عدم إكمال مواجهة النهائي.

وأحدث هذا التدخل حينها موجة غضب وتسعة بين الجماهير خاصة المصرية، كون الواقعة سبقت انطلاق مونديال روسيا 2018 بأيام قليلة، حيث انهالت الانتقادات والشتائم على المدافع الإسباني.

والجدير بالذكر أن صلاح قد وصل إلى الإمارات الخميس، لحضور حفل جوائز غلوب سوكر، حيث توج بجائزة أفضل لاعب بتصويت المشجعين المقدمة من “تيك توك”، على أن يعود إلى الكويت مباشرة، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر مرة أخرى.