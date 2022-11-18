التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، برئيس جمهورية فرنسا، وذلك على هامش انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وكان ولي العهد قد وصل إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، مساء الخميس، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا.

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تتزامن مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ APEC، والمقرر عقدها في العاصمة التايلاندية اليوم وغدا.