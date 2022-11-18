أقدم طبيب جراح مزيف بالهند على سرقة كليتي سيدة ولاذ بالفرار، مما يعرض حياتها لخطر الموت ويتطلب بقاؤها على قيد الحياة زرع كلى لها، أو القيام بعملية غسيل كلى مستمر.

وتفصيلاً، قامت سونيتا ديفي بزيارة الطبيب رك سينغ، لاستئصال رحمها جراحيًا، لكنها تُركت في حالة حرجة بعد أن سرق الجراح كليتيها واختفى، وهي لم تدرك ما حدث إلا عندما ساءت حالتها بعد الجراحة وتم نقلها على الفور إلى مستشفى في منطقة مظفربور بالهند.

وفزعت سونيتا وشعرت بالرعب الذي يهدد حياتها، عندما أخبرها الأطباء بأن كليتيها قد سرقتا، وأنها ستموت إذا لم تحصل على رعاية طبية عاجلة.

وقام رجال الشرطة بتسجيل شكوى ضد الجراح الذي اختفى عن الأنظار، علمًا أنه تبين أن تعليم الطبيب ومؤهلاته مزورة.

وطالبت سونيا الحكومة باعتقال الطبيب المتهم فورًا، كما أنها طالبت بالحصول على كليتيها من أجل زراعتهما حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة.

والجدير بالذكر أن الأطباء يتابعون حالة المرأة، حيث أنه إذا مر عليها يوم واحد دون علاج فلن تتمكن من العيش.