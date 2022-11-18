ردت الهيئة العامة للنقل على أبرز الأسئلة الشائعة حول خدمات النقل لمونديال كأس العالم قطر 2022

وأجابت النقل على سؤال ” ماهي خدمات النقل البري المقدمة للمشجعين في المونديال”، قائلة “النقل الترددي بين المطارات، النقل الترددي بين منفذي سلوى وأبو سمرة، النقل التجاري من الأحساء، النقل عبر تطبيقات توصيل الركاب، إضافة إلى النقل عبر سيارات الأجرة”.

وأكدت النقل أن المواقف متاحة طوال اليوم على مدار ٢٤ ساعة بسعة تصل إلى ٣٠٠ موقف، لافتة إلى أن الخدمة مجانية على المواقف ولا يوجد رسوم، وذلك وفقاً لأسئلة وردت إليها.