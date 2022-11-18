حذّر الشيخ حسين آل الشيخ، خطيب المسجد النبوي الشريف، اليوم الجمعة، من ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما يسمى بعلم الأبراج وقراءة الكف.

وقال آل الشيخ في خطبة الجمعة :” احذروا من الدجال وأصحاب الأبراج، وقرّاءة الكف والطالع والفنجان، وغير ذلك من الظواهر التي يزعمون بها دجلاً وكذبًا.”

كما أنه حذّر أيضًا من الإِخبار بما يقع في المستقبل أو بما هو غائبٌ عن علم البشر؛ كما هو ظاهر في بعض وسائل الإعلام بنشر ما يسمى بعلم الأبراج والنجوم ونحوها، مما هو قائم على أكاذيب مختلطة من الكهانة والتنجيم الذي لا حقيقة له في الواقع .