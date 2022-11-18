أعلنت الخطوط الجوية القطرية الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم (فيفا تشامبيونز) لمغني الراي الجزائري خالد حاج ابراهيم المعروف بإسم الشاب خالد.

وأشارت الجوية القطرية عبر الحساب الرسمي لها على تويتر إلى أن الأغنية يقدمها الجزائري الشاب خالد، بصحبة منسق الموسيقى اللبناني العالمي، رودج، تحت عنوان “C.H.A.M.P.I.O.N.S”.

وأفادت الشركة بأن أغنية “C.H.A.M.P.I.O.N.S” قدت لأول مرة في منطقة انتظار المسافرين حصرياً لمشجعين لكأس العالم FIFA قطر 2022، وكان أداء المطرب الجزائري فيها ساحرا.

فيما لفتت الشركة إلى تدشين أغنية جديدة احتفاءاً بالمونديال خلال حفل بمطار حمد شارك فيه رئيس اتحاد كرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو.