قضت محكمة جنح الاقتصادية بمنيا القمح في دلتا مصر، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 120 ألف جنية لـ دجالاً شهيراً، في قضية التشهير وانتحال صفحة سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تسبب لها في أضرار أدبية ومعنوية.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما قام دجال المقابر الشهير الذي يتابعه الآلاف على مواقع التواصل بالتغرير بها وفضحها لإجبارها على عدم كشف ما قام به معها.

وأفادت الضحية، بأنها تعرضت لتهديدات مختلفة على يده، وقيامه بأخذ صورها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى الناس، لافتةً أن الناس كانوا يكذبونها عندما تحاول أن توضح الصورة لهم، لأنه يدعي المثالية أمامهم.

وقالت الضحية:” ده بيضحك على كل الناس وبيعمل ده باسم الدين، ولما عرف إني هتكلم هددني وبعت الصور لأصحابي، كان فكرني هخاف من الفضيحة وهسكت ومتكلمش وافضحوا.”

وأضافت :” كان بيضغط عليا كل فترة بشكل أصعب، بدأ بأصحابي وبعدين أهلي لحد ما وصل لابني وبعتله صوري عارية على الواتساب.”

وأشارت إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين تواصلوا معها من ضحايا هذا الدجال النصاب، واعتزموا على التكاتف سويًا لأخذ حقهم من هذا الشخص المحتال.