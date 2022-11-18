أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، عن مواصفات سيارة بويك الكترا 5 الكهربائية الجديدة كلياً والتي تتشابه مع السيارة الاختبارية بويك الكترا X لكن مع تصميم أبسط للسيارة الإنتاجية.

وجاءت السيارة بويك الكترا 5، الكروس أوفر الكهربائية بتصميم هجومي رياضي لمقدمة السيارة مع مصابيح أمامية نحيفة بتصميم رياضي، ومصابيح إضاءة أساسية بالمصد الامامي.

وتتوفر السيارة بتصميم انسيابي مع مقابض أبواب مدمجة في هيكل السيارة، وصولاً للتصميم الخلفي حيث يظهر الجناح الخلفي الرياضي أعلى غطاء صندوق الأمتعة مع تصميم ثلاثي لمصابيح المكابح العلوية، وتظهر المصابيح الرئيسية الخلفية بتصميم متصل بمنظومة إضاءة LED.

وأوضحت المعلومات المقدمة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن الكترا 5 سوف تقدم بمنظومة حركة كهربائية بقوة 245 حصان.

ومن المتوقع أن نشاهد إطلاقها الرسمي مع بداية عام 2023 حيث ظهرت السيارة أيضاً بغطاء تمويهي أثناء تجربتها في الولايات المتحدة الامريكية في وقت سابق من شهر نوفمبر.