روى مسعف تفاصيل قصة مؤثرة أثناء خروجه لمباشرة بلاغ حادث مروري، وفوجئ بأن أحد أطراف الحادث شقيقه.

وقال المسعف :” حينما وصلنا إلى موقع الحادث ونزلت من سيارة الإسعاف حيث رأيت سيارتين وجها لوجه وما لفت انتباهي أن إحدى السيارتين لاخواني كانت هذه لحظة مؤثرة جدا بالنسبة لي”

وأضاف ” قمت بفحص أخي فوجدته قد فارق الحياة وبعدها سمعت صراخ داخل السيارة كان لابن أخي أخرجته منها وضعته بسيارة الإسعاف وانطلقت به إلى المستشفى وكان في حالة خطرة إلا أنني قدمت له الإسعافات حتى استقرت حالته “.