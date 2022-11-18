أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة، علمها بوجود طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان صباح اليوم، على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب غرب مسقط.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن “السفينة وطاقمها بخير”.

وتعرضت ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري إلى هجوم قبالة ساحل سلطنة عمان يوم الثلاثاء، حيث أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنه نفذ باستخدام طائرة مسيرة إيرانية الصنع.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان حينذاك في بيان “بعد مراجعة المعلومات المتاحة، بتنا واثقين من أن إيران شنت هذا الهجوم على الأرجح باستخدام طائرة مسيرة”.