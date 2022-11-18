عبر مدير الشؤون الدولية والمنسق الفيزيائي بمستشفى ساميتيويت التخصصي، الطبيب التايلندي أحمد أفندي، عن حنينه للعودة إلى المملكة تي قضى فيها 22 عامًا من عمره.

وذكر “أفندي” أنه برغم أنه تايلندي إلا أن دمائه داخليا وعقليا سعودي، ويشتاق لحواري مكة، لافتا إلى أنه طلب من ابنته ان تترك أغنية “المسافر” للفنان راشد الماجد عندما وجدها في الآيباد لأنها أعادت له ذكرياته بشأن المملكة.

ولفت إلى أنه ولد في غزة، ثم انتقل إلى المشعلية، وقضى مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المملكة، ثم حصل على منحة لدراسة الطب من البنك الإسلامي في جدة بدعم من تايلند.

ولفت إلى أنه أكمل دراسته في باكستان وتخصص الجراحة الغامة، مضيفا أن أفضل شيء حدث له في السعودية هو اعتناق الإسلام، الذي علمه ما لم يتمكن من تحصيله في مكان آخر.