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الجمعة18 نوفمبر

سفير سابق: العلاقات السعودية التايلندية ستكون أقوى مما كانت عليه في السابق

منذ 26 دقيقة
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سفير سابق: العلاقات السعودية التايلندية ستكون أقوى مما كانت عليه في السابق
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قال السفير السعودي السابق لدى اليابان، عبدالعزيز تركستاني، إن العلاقات السعودية التايلندية ستكون أقوى مما كانت عليه في السابق.

وأكد أن العلاقات السياسية بين البلدين ستبدأ في العودة تدريجيا لما كانت عليه في السابق وربما ستكون أقوى، مضيفا أن الزيارة السابقة لرئيس الوزراء التايلندي،الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى المملكة التي تم خلال الأشهر الماضية مؤشر على ذلك، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يجرى حاليا زيارة رسمية في تايلند.

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