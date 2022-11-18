قرر مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي استبدال الجناح المصاب خوسيه غايا من المشاركة مع إسبانيا في كأس العالم في قطر.

وبحسب صحيفة “ماركا” فإن الاختبارات أثبتت أن الالتواء لم يكن خطيرا، لكن فقدان اللاعب لمدة عشرة أيام يمثل أمرا محفوفا بالمخاطر للغاية بالنسبة لإنريكي.

وتسببت إصابة الكاحل التي تعرض لها في التدريبات قبل المباراة ضد الأردن في إخراج اللاعب من قائمة الماتادور في كأس العالم.

وتفتتح إسبانيا مشوارها في كأس العالم في قطر بمواجهة كوستاريكا يوم 23 نوفمبر، قبل اللعب ضد ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة.