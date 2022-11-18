كشفت مصادر أن قائد المنتخب الوطني سلمان الفرج قد أصبح جاهزًا لمواجهة منتخب الأرجنتين في كأس العالم.

وأضافت أن المخاوف قد تبددت بشأن الفرج حيث يرتدي الواقي الطبي على موضع إصابته في مفصل الكتف، عقب مشاركته في مباراة المنتخب التجريبية الأخيرة أمام كرواتيا أمس الأول وفقا لـ “الرياضية”.

ونوهت إلى أن ارتداء قائد الأخضر للواقي الطبي على الكتف جاء كإجراء احترازي طبي أثناء مشاركته في المواجهة.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الأرجنتيني، يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح منافساته في بطولة كأس العالم قطر 2022.