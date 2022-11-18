رحبت الطفلة إنصاف راؤوب الطالبة بمعهد التربية الإسلامية بولاية ستول جنوب تايلند؛ من خلال مقطع فيديو بسمو ولي العهد ووجهت له الشكر على ما يقدمه لمسلمي تايلند.

وقالت الطفلة، في مقطع الفيديو المتداول: “أهلًا وسهلًا ومرحبًا بقدومكم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية”.

وتابعت الطفلة: بمناسبة زيارتكم الرسمية لبلادنا مع الاجتماع أبيك 2022 تايلند، شكرًا وجزاكم الله خيرًا على عنايتكم بمسلمي تايلند”.

وتزامن الفيديو مع بدء الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لمملكة تايلند.