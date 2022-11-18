على المستشار القانوني نواف الكودري على حوادث الإبل السائبة التي حدثت في المملكة خلال الأيام الماضية، مضيفا أن المسؤولية تقع على ملاك هذه الإبل.

وأكد أنه يحق لأهالي الضحايا مطالبة ملاك الإبل بالتعويض سواء من خلال الدية الشرعية أو من خلال التعويض عن الإصابات التي تلحق بالمتضررين في هذا الجانب، وذلك بحسب ما ذكره في قناة mbc.

قال أن مسؤولية مثل هذه الحوادث تقع على مالك الإبل إذا ثبت أنه تسبب في الحادث، مشددا على ضرورة أن توفر الجهات المختصة طرق لمرور هذه الإبل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.