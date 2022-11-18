التقطت الكاميرات لحظة جميلة بين لاعب المنتخب المصري محمد صلاح ونظيره البلجيكي إدين هازارد قبل انطلاق مباراة المنتخبين الودية في الكويت.

وأظهر الفيديو تبادل الحديث الودي بين اللاعبين وضحكهما سويا بينما كان صلاح يضع يده على كتف هازارد بعد عملية الإحماءات قبل المباراة.

وسبق وأن زامل محمد صلاح إدين هازارد في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، وتربط الثنائي علاقة طيبة.

وانطلقت قبل قليل مبارات منتخب مصر مع نظيره منتخب بلجيكا “وديا”، على ملعب جابر بالكويت في إطار استعدادات منتخب بلجيكا للمنافسة في كأس العالم 2022 فيما يستعد منتخب مصر لاستئناف مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في مارس المقبل.