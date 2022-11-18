قررت قنوات “بين سبورت” الناطقة بالعربية تأخير البث في نقل الفعاليات المُصاحِبة لكأس العالم لمدّة ثلاث دقائق.

وشمل قرارها تجهيز لقطات مُصورَة مسبقاً لعرضها خلال البث في حال ظُهور لقطات مُخالِفة في البث الرئيسي مثل ظهور الخمور أو ممارسات لديانات أُخرى أثناء البث الرئيسي.

ويأتي هذا القرار تماشيا مراعاة لخصوصية البث في قطر وما ورد في قوانين البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تضمن عدم بث أي مشاهد يظهر فيها أشخاص تظهر عليهم علامات الإنتشاء نتيجة تناول المسكرات أو المخدرات، أو أي لقطات تظهر فيها مشاهد للعري أو أنشطة جنسية فاضحة أو تواصل جسدي مبالغ فيه بين الجنسين.