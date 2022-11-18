تحدث الناقد الرياضي أحمد الشمراني على قضية لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله قائلاً أن الأهم كسب حمدالله للقضية وباقي العقوبات ليس لها تأثير على الاتحاد لافتاً إلى أن هناك “لغط” في قرارات مركز التحكيم.

وقال “الشمراني” خلال مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن القضية بدأت كبيرة والقرارات نافذة ، لافتاً إلى أن مسألة إيقاف حمدالله 4 أشهر من لجنة الاحتراف نظر إليه المركز التحكيمي من زاوية أخرى ربما وجد في القرار إجحاف للاعب من قبل التدابير الوقتية.

وأضاف “الشمراني” أن هناك لغط في قرارات مركز التحكيم في حالة قضية كنو وقضية حمدالله التي سببت كثير من الجدل.