تم استقبال منتخب ألمانيا بالعرضة القطرية عند وصوله إلى مقر إقامته بالدوحة.

ووصلت بعثة المنتخب الألماني، للعاصمة القطرية الدوحة،أمس الخميس ، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022 والذي يقام في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

ويستهل منتخب ألمانيا مشواره في المونديال بلقاء منتخب اليابان في 23 نوفمبر، ثم يلاقي إسبانيا في 27 نوفمبر، قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء كوستاريكا في 1 ديسمبر.