كشفت الدكتورة أمل شقير، وكيل وزارة التعليم للابتعاث، عن معايير المفاضلة التي يتم على أساسها اختيار المبتعثين للخارج، عبر مسار التميز.

وقالت، شقير أن “المعيار الأول هو التقييم الذي تحصل عليه الجامعة، والمعيار الثاني التقدير الذي حصل عليه الطالب بغض النظر عن التخصصات، المعيار الثالث هو أن يكون المتقدم مقدم على درجة” ، وذلك خلال لقاء لها على قناة العربية.

وأضافت أن المميز في هذا المسار، أنه يمكن للطالب أن يُبتعَث على درجة سبق له الحصول عليها، والأولوية هنا في المفاضلة تكون للطالب الذي لم يحصل على الدرجة.

وتابعت أن 70 جامعة عالمية ذات تصنيف عالي متاحة أمام المتقدمين عبر مسار التميز مؤكدة أن المسار يستهدف التخصصات التي تتوافق مع خطط ورؤية المملكة.