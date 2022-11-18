مازالت الاستقالات الجماعية مستمرة في تويتر بعد تولي إيلون ماسك إدارة الشركة.

وكشفت تقارير صحفية، عن انتقال موظفو تويتر إلى قناة تطبيق التراسل Slack الداخلية للشركة، معلنين أنهم سيغادرون الشركة، بعد يومين من توجيه الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك إنذارًا لموظفي تويتر بشأن قبول التغييرات الكبيرة في الشركة، وفقاً لThe Verge.

وتلقى جميع موظفي تويتر صدمة عندما تلقوا رسالة بريد إلكتروني من “ماسك” في منتصف ليل يوم 16 نوفمبر، حيث أوضح ماسك أنه يريد أن يصبح تويتر “متشددًا للغاية” وأكد أنه يتوقع من الجميع قضاء ساعات طويلة والعمل بكثافة أكبر.

وقال أيضًا إنه سيتم ملاحظة الأداء الاستثنائي فقط، وعلاوة على ذلك ، أرسل نموذج جوجل الذي كان على الموظفين أن يقولوا “نعم” أو يقبلوا إنهاء الخدمة لمدة ثلاثة أشهر ويتركوا الشركة.