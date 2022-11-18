وقعت مشاجرة عنيفة اليوم الجمعة بين عدد من الأشخاص في شارع عام بالكويت .
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان توضيحي حول المشاجرة الجماعية أن أحد المتشاجرين ينتسب لجهة أمنية.
وأضافت الداخلية، في بيانها، إن أطراف مشاجرة العارضية الصناعية التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي قاموا بالتنازل والتصالح فيما بينهم.
وأشار البيان إلى أن التصالح جاء بعد أن تقدم أطراف المشاجرة للمركز الأمني المعني، وأنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص في شارع عام فيما قالت #وزارة_الداخلية الكويتية في بيان أن أحد المتشاجرين ينتسب لجهة أمنية وأطراف المشاجرة قاموا بالتنازل والتصالح فيما بينهم#الكويت pic.twitter.com/8YfFYSAXbN
— صحيفة المدينة (@Almadinanews) November 18, 2022
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