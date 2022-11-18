كشف النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، عن الانتهاء من توثيق تاريخ وبطولات النادي.

وقال الأهلي عبر بيانه، أن اللجنة أنهت توثيق تاريخ وبطولات النادي التي كانت قد شكلت في فترة سابقة بقرار من مجلس إدارة النادي برقم 66 وتاريخ 18-1-1438، أعمالها بالتوثيق النهائي لتاريخ تأسيس النادي الأهلي وبطولاته وإنجازاته على كافة الأصعدة برئاسة عبدالرزاق بن سليمان أبو داود.

وأوضحت أعمال اللجنة أن تاريخ تأسيس النادي الأهلي الصحيح هو عام 1355 هـ ، وليس 1357 هـ، بناء على ما توافر لديها من وثائق ومستندات وشواهد تدعم وتؤكد ذلك.

ورصدت اللجنة ما توصلت إليه من ميداليات ذهبية وبطولات ومنجزات حققها النادي عبر تاريخه في جميع الألعاب والفئات السنية والتي تجاوزت 1300 ما بين ميدالية ذهبية وبطولات ومنجزات موثقة.