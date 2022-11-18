قال الناقد الرياضي، محمد الذايدي، إن نادي الشباب خسر قضيته بشأن اللاعب السابق بفريقه المنتقل لنادي الاتحاد أحمد شراحيلي لكونه لا يملك الأدوات التي تمكنه من تحقيق الفوز في القضية.

وأضاف أن الشباب لم يملك الضغط ولا الأدوات مثل الأندية الأخرى، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج سوالف رياضية المذاع على قناة 24 الرياضية.

ولفت إلى أنه كان متأكد أن الشباب سيخسر في قضية شراحيلي وهو بالفعل ما حدث، مثلما قال أن الاتحاد سيكسب قضية عبدالرزاق حمدالله، وذهب “حمدالله” للاتحاد مجاناً.