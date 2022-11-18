قال المستشار الاقتصادي د. سعود البهلال أن معدل التضخم في المملكة لا يُشكل قلقاً، ويعتبر منخفض مقارنة بدول أخرى مثل أمريكا وبريطانيا وأوروبا.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج “ياهلا” أن رغم الوضع الحالي معدل التضخم حوالي 3% وإذا كان الاقتصاد ينمو لابد يكون هناك معدلات تضخم نتيجة له.

ولفت إلى أن معدل التضخم المحلي نابع كنتيجة للنمو الاقتصادي في القطاع الغير النفطي.