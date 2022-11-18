قالت الدكتور ماريه العمري المختصة في تنسيق زراعة الأعضاء بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء أن المتوفي دماغيا من الممكن أن ينقذ 9 أشخاص آخرين

وأوضحت المختصة عبر برنامج سيدتي أن الشخص المتوفي دماغيا يمكن أن يتبرع بـ “القرنية ، الكليتين ، القلب، الكبد والأنسجة ”

وتابعت العمري “حالات التبرع أو زراعة الأعضاء ناجحة وتصل إلى نسبة 90% ، وأحيانا تمتد الحياة للشخص الذي قام بزراعة أعضاء له إلى 20 سنة “.

وأضافت” لدينا تحديين رئيسيين تواجه التبرع في الأعضاء هما القائمة الطويلة لمرضى الفشل العضوي قرابة 21 ألف بانتظار متبرعين، والتحدي الآخر هو رفض بعض أهالي المتوفين دماغيا في التبرع ”

واختتمت حديثها قائلة “نناشد أي شخص يريد التبرع بالأعضاء أن يناقش الفكرة مع أهله ، وفي حال وافقوا الأهل يتجه إلى تسجيل رغبته بالتبرع بأعضائه ”

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