قالت الدكتور ماريه العمري المختصة في تنسيق زراعة الأعضاء بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء أن المتوفي دماغيا من الممكن أن ينقذ 9 أشخاص آخرين

وأوضحت المختصة عبر برنامج سيدتي أن الشخص المتوفي دماغيا يمكن أن يتبرع بـ “القرنية ، الكليتين ، القلب، الكبد والأنسجة ”

وتابعت العمري “حالات التبرع أو زراعة الأعضاء ناجحة وتصل إلى نسبة 90% ، وأحيانا تمتد الحياة للشخص الذي قام بزراعة أعضاء له إلى 20 سنة “.

وأضافت” لدينا تحديين رئيسيين تواجه التبرع في الأعضاء هما القائمة الطويلة لمرضى الفشل العضوي قرابة 21 ألف بانتظار متبرعين، والتحدي الآخر هو رفض بعض أهالي المتوفين دماغيا في التبرع ”

واختتمت حديثها قائلة “نناشد أي شخص يريد التبرع بالأعضاء أن يناقش الفكرة مع أهله ، وفي حال وافقوا الأهل يتجه إلى تسجيل رغبته بالتبرع بأعضائه ”

هل كل عملية تبرع أو زراعة ناجحة؟.. د. ماريه العمري – طبيبة تنسيق زراعة الأعضاء بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء: أعلى من 90%@scot_ksa#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UdBh63MFOc — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 18, 2022

د. ماريه العمري – طبيبة تنسيق زراعة الأعضاء بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء: المتوفي دماغيا من الممكن أن ينقذ 9 أشخاص آخرين@scot_ksa#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BVJL7Q9Di2 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 18, 2022

د. ماريه العمري: لدينا تحديين رئيسيين هما القائمة الطويلة لمرضى الفشل العضوي قرابة 21 ألف بانتظار متبرعين، والتحدي الآخر هو رفض بعض أهالي المتوفين دماغيا@scot_ksa#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6XUQzn0zdr — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 18, 2022

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