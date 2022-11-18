استعرضت استشارية التغذية، نادية الموسوي، أضرار حمية الكيتو، والتي تشمل غثيان مستمر.

وقالت الاستشارية إن هناك أعراض جانبية لمثل هذا النوع من الحمية، منها ألم في الرأس وغثيان مستمر وإمساك، وذلك بحسب ما ذكره في قناة mbc.

يذكر أن حمية الكيتو تهدف إلى تقليل تناول الكربوهيدرات بشكل كبير واستبدالها بالدهون. مما يضع الجسم في حالة استقلابية تسمى الكيتوزية. عندما يحدث هذا، يصبح الجسم فعالاً بشكل لا يُصدّق في حرق الدهون للحصول على الطاقة.