حذرت المستشارة الأسرية، زهرة المعبي، السيدات من ذكر مساوئ أزواجهن أمام أسرهم، مضيفة أن أخوات الأزواج قد يستغلون ذلك في الإيقاع بين الزوجين.

وأضافت أن من بين أخوات الزوج الثرثار والانتقامي والمشاغب، لافتة أنه يجب على المرأة أن تكسيب ود أخت زوجها بمعرفة ما تحبه وتفعله أو بالخروج معها، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج يقومون بإشعال الخلافات بين زوجته وأسرته من خلال نقل الكلام بينهما، مشددة على ضرورة إلا يفعل الرجال، وإنما يجب عليهم أن يكونوا حمامة سلام للتوفيق بين الطرفين.

وأكدت أن المرأة قد تتقبل توجيهات وانتقادات أم زوجها أكثرمن أخواته لأنها قد ترى أن أخوات زوجها ند لها، ولا يجب عليهم أن يتعاملوا معها بهذه المعاملة .

"والله ما أخلي فيها ريالين"… أسباب توتر العلاقة بين الزوجة وأخوات الزوج؟ وهل الغيرة على الأخ المتزوج مقبولة؟.. نقاش حامي بين مذيعات سيدتي ريم بساطي ولبنى عبدالعزيز وبين د. زهرة المعبي@dr_zsm@ReemBusati@lubnazofficial#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mLtGFQbdOs — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 18, 2022

الله رحم إني ما عندي أخ ولد.. وإلا كانت زوجته "لفت حوالين نفسها".. مذيعة سيدتي لبنى عبدالعزيز تتحدث عن أسباب توتر العلاقة بين الزوجة وأخوات الزوج.. ود. زهرة المعبي تعلق: لسنا في حرب.. هذه "لجافة"@dr_zsm@lubnazofficial#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/s4F64smYdv — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 18, 2022

"الله يهديك.. خليك تقيل".. د. زهرة المعبي – مستشارة أسرية: المشكلة بالفعل قد تكمن في الزوج، قد يكون يستغل الحالة غير المستقرة بين أهله وزوجته@dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UIJ2PqtnOO — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 18, 2022