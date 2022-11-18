حذرت المستشارة الأسرية، زهرة المعبي، السيدات من ذكر مساوئ أزواجهن أمام أسرهم، مضيفة أن أخوات الأزواج قد يستغلون ذلك في الإيقاع بين الزوجين.

وأضافت أن من بين أخوات الزوج الثرثار والانتقامي والمشاغب، لافتة أنه يجب على المرأة أن تكسيب ود أخت زوجها بمعرفة ما تحبه وتفعله أو بالخروج معها، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج يقومون بإشعال الخلافات بين زوجته وأسرته من خلال نقل الكلام بينهما، مشددة على ضرورة إلا يفعل الرجال، وإنما يجب عليهم أن يكونوا حمامة سلام للتوفيق بين الطرفين.

وأكدت أن المرأة قد تتقبل توجيهات وانتقادات أم زوجها أكثرمن أخواته لأنها قد ترى أن أخوات زوجها ند لها، ولا يجب عليهم أن يتعاملوا معها بهذه المعاملة .