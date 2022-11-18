توفيت أكبر تلميذة بمدرسة ابتدائية في العالم تدعى بريسيلا سيتيني وتقيم في كينيا ، استند فيلم فرنسي إلى مثابرتها على التعلّم وهي في سنواتها التسعين فيما حصلت على إشادة من منظمة اليونسكو.

وأوضح حفيدها سامي تشيبسيرور، إن بريسيلا التي كانت معروفة بـ”غوغو بريسيلا”، توفيت داخل منزلها عقب إصابتها بمضاعفات في الصدر عن عمر 99 عاما، مبينا أنها كانت بصحة جيدة وتحضر صفوفها كالمعتاد لكنّها توقفت عن ارتياد المدرسة قبل ثلاثة أيام من وفاتها بعدما شعرت بألم في الصدر أجبرها على ترك المدرسة” بحسب صحيفة “ذي ستاندرد”.

وقالت اليونسكو أن بريسيلا كانت تبلغ 94 عاماً حين أقنعت مدير المدرسة المحلية في قريتها في ريفت فاليه في كينيا بقبول طلبها لإكمال دراستها، مشيدة بهذه المرأة، معتبرةً أنّها “مثال يحتذى به داخل مجتمعها وخارجه”.