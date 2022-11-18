احتفل طيران ناس الناقل الجوي السعودي بتدشين رحلاته المباشرة بين الرياض و العاصمة القطرية الدوحة، بما يصل إلى 30 رحلة أسبوعية، بالتزامن مع قرب انطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تستضيفه قطر بالفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتنطلق الرحلات من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة مما يوفر لضيوفه خيارات متعددة لحضور البطولة، كما يوفر للراغبين من مشجعي كأس العالم الفرصة لزيارة المملكة.

وبدأ طيران ناس بحملة توعية للمسافرين عن إجراءات السفر الخاصة بفترة مونديال كأس العالم، إذ نبه ضيوفه المسافرين إلى الدوحة، عبر القنوات الرقمية ورسائل الجوال النصية والإيميل ووسائل الإعلام، بضرورة اصطحاب جواز السفر، إذ لا تقبل بطاقة الهوية الوطنية، والحصول على بطاقة هيا قبل السفر، مع التأكيد على أن جميع الرحلات ستكون من الصالة رقم 3 في مطار الملك خالد الدولي.