حضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق حفل عشاء أقامه رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا.

وشهد الحفل عرضا فلكوريا موسيقيا، وتبادلًا للهدايا بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء.

جاء ذلك بعد لقاء ولي العهد برئيس الوزراء التايلندي الذي شهد عقد جلسة مباحثات وكذلك تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.