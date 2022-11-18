استهدف المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام الإرهابي، قاعدة للباسيج الداعمة لنظام الملالي في مدينة أردبيل الأذرية بالمولوتوف.

كما قام المتظاهرون أيضا باستهداف الحوزة الدينية في مدينة بابُل شمالي إيران بالمولوتوف.

وأضرم المتظاهرين النيران في مقرات الباسيج الداعم لنظام الملالي وسط احتجاجات تجوب المدن الإيرانية.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الملالي، والتي اندلعت منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.