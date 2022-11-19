كشفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الجمعة، حقيقة تسجيلات صوتية متداولة تتضمن مخاطبة قواتها لحفارة عراقية أثناء قيام الأخيرة بالحفر في المياه الإقليمية.

وأصدرت رئاسة الأركان بياناً رسمياً قالت فيه إن “التسجيلات قديمة ويعود تاريخها، إلى 12 سبتمبر الماضي، حيث قامت إحدى الحفارات التابعة للشركة العامة لموانئ العراق بالحفر البحري في المياه الإقليمية دون تنسيق مع الجانب الكويتي”.

وأوضحت أن “زورق دورية تابعة للقوة البحرية الكويتية طلب من الحفارة العراقية وقف الحفر”.

وأضافت أنه “تم التعامل حينها مع الموقف من قبل القوة البحرية الكويتية واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة بين الجانبين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا”.