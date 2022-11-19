تفاجأت امرأة هندية بسرقة كليتيها بعد استيقاظها من عملية جراحية لاستئصال رحمها في عيادة خاصة.

و ذهبت سونيتا ديفي، في سبتمبر، وهي إلى عيادة خاصة لإزالة رحمها جراحيًا وبدلاً من إزالة رحمها، أزال الأطباء في العملية كليتي السيدة واختفوا بعدها، بحسب صحيفة “India Times”.

وفي بداية شهر سبتمبر، نقلت سونيتا، البالغة من العمر 38 عامًا، إلى مستشفى “سري كريشنا” الطبي في “مظفربور”؛ لأن حالتها بدأت تتدهور بعد عمليتها الأصلية لإزالة رحمها.

وفحص أطباء لاحقاً المرأة وصدموا عائلتها باستئصال كليتيها وأنها بحاجة لغسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة.

وتعيش المرأة في حالة حرجة، وتعتمد على جلسات يومية للبقاء حية. ومع ذلك، ستحتاج إلى عملية زرع أعضاء من أجل البقاء على قيد الحياة.