كشفت دراسة جديدة عن أول لقاح في العالم لعلاج أورام الدماغ السرطانية المميتة يمكن أن يمنح المرضى سنوات من العمر الإضافي.

وأجرى طبيب كبير في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا تجربة سريرية ، توصل خلالها إلى أن «DCVax» قد أدى إلى تعزيز البقاء على قيد الحياة بطريقة «مذهلة» للمرضى، وفقاً لصحيفة «الجارديان».

ويمكن لهذا اللقاح أن يفيد 2500 شخص سنوياً في المملكة المتحدة تم تشخيص إصابتهم بالورم الأرومي الدبقي، وهو الشكل الأكثر شيوعاً لسرطان الدماغ، وأكثره عدوانية. يعيش الأشخاص المصابون بالمرض في المتوسط من 12 إلى 18 شهراً فقط بعد التشخيص، والبعض الآخر يعيش أقل من ذلك

وأشارت الدراسة العالمية متعددة المراكز المكونة من 331 شخصاً أن مريض واحد عاش لأكثر من ثماني سنوات بعد تلقيه DCVax. ففي بريطانيا، لا يزال نايجل فرينش البالغ من العمر 53 عاماً على قيد الحياة بعد سبع سنوات من تلقي اللقاح.

وأوضح البروفسور كيومارس أشكان، جراح الأعصاب في مستشفى كينغز كوليدج في لندن أن النتائج النهائية لهذه المرحلة الثالثة من التجربة تقدم أملاً جديداً للمرضى الذين يعانون من الورم الأرومي الدبقي، مبينا أن اللقاح ثبت أنه يطيل العمر، خصوصاً في المرضى الذين يُنظر إليهم تقليدياً على أنهم يعانون من ضعف التشخيص مثل كبار السن والأشخاص الذين لم تكن الجراحة خياراً لهم.

وعاش المرضى الذين تلقوا DCVax في المتوسط لمدة 13.2 شهر بعد تلقيهم هذا اللقاح، مقارنة بـ7.8 شهر فقط لأولئك الذين لم يتلقوه.