أقدم شخص في محافظة الشرقية بمصر على التعدي على والدته بآلة حادة ، ويجبرها على الجلوس بوضعية معينة “القرفصاء”.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخص وهو يمسك بآلة حادة في يديه وتجلس أمامه سيدة مسنة على الأرض، قبل أن يتوجه إليها الشخص ويضربها مرتين بالآلة الحادة التي في يديه ويأمرها بجلوس القرفصاء: ربعي رجلك.

وبين الفيديو السيدة العجوز -والدة الشاب- خلال الفيديو، لا تقوى على شيء سوى الحركة بصورة حثيثة، ولا تقوى على صد أو رد ضربات ابنها لها.

ومن جانبها ، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص واقعة انتشار مقطع فيديو يظهر خلاله شخص يعتدي على والدته ويأمرها بجلوس القرفصاء.