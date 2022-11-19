جددت جهات التحقيق في مصر حبس برلنتي عامر زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير 15 يوما، لاتهامها بالسكر ومقاومة السلطات أثناء طلب الكشف عن هويتها بالهرم

كانت غرفة النجدة بالجيزة في مصر تلقت بلاغا من حارس عقار بمنطقة الهرم، يفيد بوجود سيدة مغشى عليها داخل سيارة بالمنطقة، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص أن السيدة في حالة عدم اتزان، وتم نقلها إلى المستشفى وبإجراء الكشف الطبي عليها تبين أنها في حالة سكر، وأثناء نقلها إلى المستشفى قاومت القوة الأمنية وتعدت عليهم بالألفاظ، مما اضطرهم إلى تحرير محضر بالواقعة.

وقضت جهات التحقيق بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تم عرضها على قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة القضية لاتهامها بمقاومة السلطات ووجودها في حالة سكر.