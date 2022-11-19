أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن الإجراءات الصحية الوقائية التي يجب اتباعها قبل السفر إلى قطر لتشجيع المنتخب السعودي في مباريات كأس العالم 2022.

وأوضحت الهيئة أن تلك الإجراءات تشمل اصطحاب الأدوية على متن الطائرة في علبها الأصلية لضمان سلامتها، وتجنب شراء الأدوية من الباعة المتجولين، وشراؤها من الصيدليات الكبيرة والمعروفة.

وأكدت على ضرورة أخذ كميات إضافية من الأدوية تحسباً للطوارئ، و الإفصاح عن جميع الأدوية لموظفي الجمارك، وحمل نسخة من الوصفة الطبية وتشخيص الطبيب لاستخدامها عند الحاجة، ومعرفة الاسم العلمي للأدوية وذلك لاختلاف أسمائها التجارية بين دولة وأخرى، والحذر من شراء الأدوية والخلطات العشبية ذات الادعاءات الطبية غير المستندة إلى أسس علمية.