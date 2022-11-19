كشفت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه في حال لم يتم توثيق العقد من المؤجر أو المستأجر أو مضى عليه سبع أيام دون الموافقة عليه أو تم رفضه من أحد الأطراف.

وأوضحت شبكة إيجار، أن حالة العقد تصبح مسودة و بالإمكان التعديل عليه وإرسال العقد مرة أخرى للتوثيق.

وكانت شبكة إيجار أشارت إلى أنه يلزم وجود وسيط عقاري معتمد عند عقد إيجار السنة الأولى.

وأوضحت شبكة إيجار:” وفي حال تجديد العقد يمكن التجديد دون الرجوع للوسيط العقاري عن طريق حساب المستأجر أو المؤجر”.