كشفت بسنت رضا عن عدد زيجات والدتها الفنانة الراحلة هند رستم، قائلة إن والدتها تزوجت مرتين، الأولى من والدها حسن رضا، إذ قابلته في ستديو خلال بداية مشوارها الفني، وأعجب بها بسبب “كاريزمتها وأنزحتها”، واستمر الزواج 5 سنوات.

وأشارت إلى أنها بعد اقتحامها عالم السينما بشكل مكثف تزوجت من الدكتور محمد فياض، مبينة أنها معجبة بوالدتها بسبب تمكنها من أداء جميع الأدوار.

وكشفت أن فساتين الفنانة هند رستم ستذهب إلى هولندا في الجولة المقبلة، موضحة أن والدتها كانت تتعامل بكياسة ولباقة طول الوقت في ملابسها وحديثها.