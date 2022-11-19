تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫88839 مقابل الريال الواحد0٫25717

الدولار:3٫75853 مقابل الريال الواحد 0٫26606

درهم إماراتي:1٫02329 مقابل الريال الواحد 0٫97724

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58851

دينار أردني:5٫30124 مقابل الريال الواحد 0٫18864

دينار كويتي:12٫21095 مقابل الريال الواحد 0٫08189

دينار بحريني: 9٫98809 مقابل الريال الواحد 0٫10013

الريال القطري:1٫03242 مقابل الريال الواحد 0٫96860

الدرهم المغربي:0٫35079 مقابل الريال الواحد 2٫85071

الجنيه المصري: 0٫15362 مقابل الريال الواحد 6٫50938