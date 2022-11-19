كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت على عدة مناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني:” أجواء العاصمة صباح اليوم السبت 25 ربيع ثاني وسم 1444هـ برودة منعشة سجلت الحرارة في الرياض فجر اليوم السبت حرارة “17” درجة مئوية والرطوبة سجلت 95٪ كأنها مدينة ساحلية لدرجة تشكلت سحب النفيض أو السحب المنخفضة وسحب النفيض علامة من علامات الخير”.

وتابع:”تتحسن توقعات الأمطار”متوسطة المدى” على المناطق التي لم تشملها الأمطار مثل الرياض والشرقية والقصيم ومكة”، مشيرا:”متوقع موجة برد خفيفة وهي أول موجة برد معتبرة منذ دخول فصل الخريف لهذا العام على مناطق الرياض والقصيم، والشرقية”.