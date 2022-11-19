أطلقت شركة Amazon، خدمة جديدة تمكن الناس من الحصول على الاستشارات الطبية عبر الإنترنت، وهي خدمة Amazon Clinic التي تتيح للناس إمكانية التشاور مع الأطباء والأخصائيين الطبيين عبر الإنترنت للحصول على استشارات تتعلق ببعض الأمراض الشائعة.

ويأتي ذلك مثل أمراض الربو وأمراض الجيوب الانفية وحب الشباب وأمراض تساقط الشعر وأمراض التهابات المسالك البولية، ومن خلال هذه الخدمة سيمكن للشخص التشاور مع الطبيب حول وضعه الصحي، والحصول على وصفة طبية للعلاج.

وتتيح الخدمة إمكانية تمديد صلاحية الوصفات الطبية لعلاج أمراض مثل الربو وارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي، ولا تقبل الخدمة الجديدة خدمات التأمين، ويمكن للمستفيدين منها دفع رسوم الخدمات عبر الحسابات المصرفية.

وستوفر Amazon Clinic لهم بوابة مراسلة آمنة مع أخصائيي الرعاية الصحية، وبعد التواصل الأول سيبقى الطبيب ومقدم الرعاية الصحية على تواصل لمدة أسبوعين مع المستفيد من الخدمة.