أفادت مصادر صحفية، بأن المدير الفني للهلال رامون دياز اعتمد برنامج اليوم الكامل في التحضيرات، أمس الجمعة، حيث فرض تمارين مكثفة على فترتين صباحية ومسائية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن التمارين الصباحية للهلال جرت في صالة الإعداد البدني، وخضع خلالها اللاعبون، بالإضافة إلى تمارين الجري على مسافات وسرعات مختلفة.

ويُشار إلى أن مران الهلال شهد غياب متعب المفرج الذي واصل برنامجه التأهيلي بالجري، وأداء تمارين لياقية متنوعة بالكرة.

والجدير بالذكر أن الهلال يستعد خلال فترة التوقف ببرنامج تحضيرات، يشمل خوض عدد من المباريات التجريبية أبرزها أمام نيوكاسل الإنجليزي في الثامن من ديسمبر المقبل ضمن فعاليات النسخة الثانية من موسم الدرعية 2022.